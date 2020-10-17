Владимир Гомельский отреагировал на поражение ЦСКА от «Альбы»

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Альба» (88:93).
«В первую очередь отметил бы мастерство тренера „Альбы“ Аито Гарсии Ренесеса, который вчистую переиграл Димитриса Итудиса. Замены „Альбы“, смены тактических схем в позиционном нападении, постоянные изменения в направлении развития атаки — всё сработало. А у ЦСКА передач в краску не было совсем. И это при том, что Торнике Шенгелия может и умеет обыгрывать спиной. Но главное — неорганизованная защита и многочисленные потери», — написал Гомельский на своём сайте.
ЦСКА в четырёх турах регулярного чемпионата одержал две победы при двух проигрышах. Следующий матч в Евролиге «армейцы» проведут 22 октября в гостях с «Црвеной Звездой».
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