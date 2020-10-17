«Индиана» определилась, что делать с Виктором Оладипо

«Индиана Пэйсерс» обменяет Виктора Оладипо в нынешнее межсезонье, сообщает Clutch Points. По информации источника, Гордон Хэйворд станет игроком команды из Индианаполиса и станет потенциальной заменой Оладипо в составе. Пока не известно, где продолжит карьеру Оладипо. В качестве потенциальной будущей команды баскетболиста называют «Бостон Селтикс».



Игрок не смог договориться с командой о продлении контракта до начала сезона-2019/2020.



Оладипо пропустил львиную часть сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая в них коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.



«Индиана» покинула плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.