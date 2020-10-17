Брэдли Бил отреагировал на информацию о возможом переходе в «Лейкерс»

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил отреагировал на слухи о его возможном обмене в «Лейкерс» или «Клипперс».
«Для меня завершение карьеры в „Вашингтоне“ имело бы огромное значение. Я преданный человек. Я хочу быть здесь. Я подписал продление контракта. В современной игре и не встретишь такой возможности — провести всю карьеру в одной команде. Это было бы честью, но моя конечная цель — победа. Я хочу этого и мы должны это сделать. Я знаю, что мы можем», — приводит слова Брэдли Била HoopsHype.м
«Вашингтон» принимал участие в рестарте сезона НБА в Орландо, однако не сумел пробиться в плей-офф.
Брэдли Бил набирал в среднем 30,5 очка, 4,2 подбора и 6,1 передачи в регулярном чемпионата, однако так и не был включён ни в одну из трёх символических сборных сезона.
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