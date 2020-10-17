Ламело Болл намекнул на два клуба, в которых хочет оказаться после драфта НБА

Претендент на первый номер драфта НБА 2020 года Ламело Болл намекнул, в каких командах он может оказаться ппосле драфта НБА.
«Я разговаривал с двумя командами — »Никс" и «Уорриорз», — приводит слова Болла BasketUSA.
Драфт НБА запланирован на 16 октября. В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).
Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).
- 17 октября 2020
-
15:09
-
14:00
-
12:50
-
12:29
-
11:52
-
11:00
-
09:45
-
08:30
-
08:17
-
08:00
-
07:52
-
07:45
-
07:37
-
03:56
-
02:36
-
00:58
-
00:14
-
00:07
- 16 октября 2020
-
23:50
-
23:16
-
21:59
-
20:59
-
20:57
-
20:42
-
19:47
-
19:02
-
17:45
-
17:38
-
17:38
-
16:42
-
15:22
-
14:16
-
13:34
-
12:46
-
12:30