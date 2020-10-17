Клэй Томпсон резко ответил на вопрос, кого должен задрафтовать «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон признался, что ему безразлично, кого команда выберет на драфте НБА. Об этом сообщил генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс.



«Клэй сказал, что ему наплевать. Он не беспокоится. Он не станет смотреть драфт. Он появится в тренировочном лагере и скажет: „А, этого парня мы выбрали? Выглядит не так плохо“, — приводит слова Боба Майерса Parlon-Baskets.



Драфт НБА запланирован на 16 октября. В этом году привычный срок сдвинулся из-за пандемии коронавируса. Претендентами на первый пик считаются проспекты NCAA Энтони Эдвардс и Джеймс Уайзман, а также разыгрывающий австралийского клуба «Илливара Хоукс» Ламело Болл. Под лотерейными пиками ожидается выбор европейских баскетболистов израильтянина Дени Авдия («Маккаби»), а также французов Киллиана Хэйса («Ульм») и Тео Маледона (АСВЕЛ).



Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).