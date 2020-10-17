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«Первый грек, ставший чемпионом НБА. Первый MVP». Яннис Адетокунбо похвалил брата и себя

«Первый грек, ставший чемпионом НБА. Первый MVP». Яннис Адетокунбо похвалил брата и себя
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и его младший брат форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Костас Адетокунбо вернулись в Грецию после завершения сезона в НБА, где намерены провести отпуск.

Яннис, комментируя итоги сезона, отметил, что достижения его семьи продолжают расти.

«Чемпион дома. Одна и та же семья. Первый грек, ставший чемпионом НБА, первый MVP. Мы становимся лучше», — приводит слова Янниса Адетокунбо Gazzetta.gr.

Напомним, Яннис впервые завоевал награду MVP по итогам минувшего сезона, а в этот раз выиграл её во второй раз кряду. Что касается Костаса Адетокунбо, то его вклад в завоевание титула «Лейкерс» был символическим. В регулрном чемпионате он принял участие в 5 встречах, набирая в них 1,4 очка и собирая 0,6 подбора.

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