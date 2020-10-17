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Смит назвал популярную команду, в которую ни за что не перейдёт Адетокунбо

Смит назвал популярную команду, в которую ни за что не перейдёт Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Известный обозреватель Стивен Эй Смит назвал команду, в которую, по его мнению, никогда не перейдёт лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Комментируя слухи о возможном переходе грека в «Нью-Йорк Никс», Смит сказал «ни за что», сообщает Newsbreak.com.

Напомним, после следующего сезона лидер команды из Висконсина станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что руководство «Майами Хит» готово на серьёзные перестановки в составе, ради приобретения Янниса. В услугах Адетокунбо также заинтересованы в «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, что форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции уже два сезона кряду признаётся MVP сезона. При этом в плей-офф Адетокунбо выступает не лучшим образом и не может вывести команду даже в финал конференции.

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