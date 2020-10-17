Голливудский актёр Рапапорт: Леброн — не величайший. Он даже не лучше Мэджика Джонсона

Голливудский актёр Майкл Рапапорт считает, что шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан является величайшим баскетболистом в истории и опережает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Вот что я скажу. Леброн снова был великолепен, но он не лучший игрок всех времён. Наверное, он даже не лучше Мэджика Джонсона. Майкл Джордан — единственный величайший в НБА. Ненавижу это признавать, но у Леброна, пожалуй, лучшая карьера в НБА в истории. Генетика сработала в его пользу. Он заботится о своём теле лучше, чем кто-либо другой, он никогда не травмировался, и я ни коим образом не принижаю его заслуги. Очевидно, если вы будете играть 75 лет, как он, вы добьётесь успехов», — приводит слова Рапапорта Parlons Basket.