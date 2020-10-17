Игрок «Лейкерс» сделал резкий выпад в адрес «Клипперс» и Кавая Леонарда

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли отметил разобщённость «Лос-Анджелес Клипперс» и сделал выпад в адрес лидера этой команды Кавая Леонарда, которого считает распиаренным игроком. «Лейкерс» и «Клипперс» не встретились в плей-офф НБА, поскольку последние сенсационно вылетели во втором раунде с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Мы хотели сыграть с «Клипперс», «Клипперс» хотели сыграть с нами, это должно было стать серией наследия. Но «Клипперс» не хотели находиться в этом «пузыре». То, как они действовали, как говорили об этом, они не хотели быть здесь. Это показывает и показывает их разобщенность. Может быть, их состав в целом талантливее, но ни у кого не было «химии». Мне не понравилась ситуация с приходом Кавая Леонарда, которого распиарили и надели на голову корону», — приводит слова Дадли Fadeaway World.