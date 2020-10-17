Джейсон Тейтум принял вызов Мишель Обамы

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум принял вызов экс-первой леди США, супруги бывшего президента страны Барака Обамы Мишель Обамы.
На своей странице Мишель устроила своеобразный челлендж, посвящённый очередным президентским выборам.
«Вот мой челлендж: напишите сегодня трём знакомым и попросите присоединиться к вашей команде #VotingSquad. Убедитесь, что они пойдут на выборы. Присоединяйтесь к нам», — написала Обама на своей странице в «Твиттере», тегнув Тейтума.
Баскетболист ответил.
«Мишель Обама, вызов принят. Вы уже знаете, у меня есть команда для голосования и у нас есть план», — написал спортсмен в социальной сети.
Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре. За кресло главы государства поборются действующий лидер страны Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Джозеф Байден.
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