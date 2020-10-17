Эксперт: Леброн Джеймс не будет величайшим, даже если выиграет 6 титулов

Баскетбольный обозреватель Том Хаберстро не считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс когда-нибудь достигнет того же величия, что и Майкл Джордан. По его словам, этого не случится, даже если Леброн сравняется по количеству титулов с Майклом и станет шестикратным чемпионом.

«Не думаю, что завоевание титулов сыграет роль. Не думаю, что это что-то изменит, потому что показатель «6-0» неприступен. Невозможно соперничать с цифрами 6-0. Даже если Леброн выиграет шесть титулов, история будет говорить, что на это потребовалось 12 попыток. Не думаю, что эти титулы изменят ситуацию», — приводит слова Хаберстро Fadeawayworld.net.

Напомним, Джордан завоевал шесть титулов чемпиона, выиграв все финалы, в которых принимал участие.