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Ламело Болл: Кевин Дюрант — величайший игрок всех времён

Ламело Болл: Кевин Дюрант — величайший игрок всех времён
Баскетбол / НБА 0

Молодой защитник Ламело Болл, участник предстоящего драфта НБА, один из его фаворитов и младший брат Лонзо Болла, поделился мыслями о том, кто является величайшим баскетболистом в истории. Ламело не выбрал ни Майкла Джордана, ни Леброна Джеймса.

«Величайший игрок в истории в моём понимании? Я вырос на матчах Леброна Джеймса. Отец мне много рассказывал о Майкле Джордане. Но лично для меня, если отбрасывать статистику, величайшим является Кевин Дюрант», — приводит слова Болла Parlons-Basket.

Напомним, Кевин Дюрант пропустил весь минувший сезон из-за травмы. Ожидается, что он сможет вернуться на паркет уже в следующем сезоне. Дюрант числится в составе «Бруклин Нетс», но пока не провёл за эту команду ни одного матча.

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