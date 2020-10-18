Эксперт: Леброн раз и навсегда исключён из дебатов о величайшем. У него вообще нет совести

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что попытка переманить в «Лейкерс» разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола и других суперзвёзд исключает Леброна Джеймса из спора о величайшем игроке всех времён с Майклом Джорданом.

«У Леброна Джеймса вообще нет никакой совести, когда дело доходит до переманивания суперзвёзд других клубов и завоевания титулов. Он бессовестно переманивает других суперзвёзд, чтобы они перешли в его команду и помогли выиграть титул. Потому что ему нужна помощь, помощь и ещё раз помощь. Я мог понять, когда он перешёл в „Майами Хит“ в 2010 году и объединился с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. За столько лет Леброн ничего не добился в „Кливленд Кавальерс“. Но потом ему захотелось вернуться в „Кливленд“, потому что там были лучший клатчер лиги Кайри Ирвинг и лучший подбирающий Кевин Лав. Потом Леброн организовал обмен Энтони Дэвиса из „Нью-Орлеан Пеликанс“ в „Лейкерс“. Сработало. У Леброна был легчайший путь к титулу. В финале он обыграл „Майами“, который потерял Горана Драгича и Бэма Адебайо в первом матче.

В команде Леброна должен был быть и Кавай Леонард, но в последний момент тот решил перейти в «Клипперс». У «Лейкерс» могло быть три игрока из топ-5 НБА. Когда я увидел новости о том, что Леброн хочет организовать обмен Криса Пола в «Лейкерс», то просто откинулся на спинку кресла и покачал головой. Я сказал, что Леброн раз и навсегда исключён из дебатов о величайшем игроке всех времён. Потому что величайшие не пытаются переманить в свою команду суперзвёзд. Майкл Джордан завоёвывал титулы все эти годы в «Чикаго Буллз» с простым подходом — играю с теми, кто у меня есть», — приводит слова Бэйлесса Undisputed.