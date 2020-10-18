Инсайдер назвал игрока, который спас сезон НБА

Журналист «Нью-Йорк Пост» Марк Берман назвал имя игрока, который спас сезон в НБА от полной остановки. По словам Бермана, речь идёт о разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Крисе Поле.

«Комиссар лиги Адам Сильвер заслужил уважение за то, что не допустил массового заражения коронавирусом, но Крис Пол, президент профсоюза игроков НБА по совместительству, заслужил уважения за то, что сохранил единство игроков после стрельбы в Висконсине», — заявил журналист.

Напомним, в марте сезон НБА прервался из-за пандемии коронавируса. Первым заражённым стал французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Сезон возобновился летом в так называемом «пузыре» в Орландо, штат Флорида, — закрытом игровом и тренировочном лагере. В августе в городе Кеноша (штат Висконсин) полицейский застрелил темнокожего во время задержания, что вызвало волну протестов в США. После этого происшествия игроки команд НБА отказались играть и речь шла о досрочном завершении сезона, который, однако, был доигран.