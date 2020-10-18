Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Инсайдер назвал игрока, который спас сезон НБА

Инсайдер назвал игрока, который спас сезон НБА
Баскетбол / НБА 0

Журналист «Нью-Йорк Пост» Марк Берман назвал имя игрока, который спас сезон в НБА от полной остановки. По словам Бермана, речь идёт о разыгрывающем «Оклахома-Сити Тандер» Крисе Поле.

«Комиссар лиги Адам Сильвер заслужил уважение за то, что не допустил массового заражения коронавирусом, но Крис Пол, президент профсоюза игроков НБА по совместительству, заслужил уважения за то, что сохранил единство игроков после стрельбы в Висконсине», — заявил журналист.

Напомним, в марте сезон НБА прервался из-за пандемии коронавируса. Первым заражённым стал французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Сезон возобновился летом в так называемом «пузыре» в Орландо, штат Флорида, — закрытом игровом и тренировочном лагере. В августе в городе Кеноша (штат Висконсин) полицейский застрелил темнокожего во время задержания, что вызвало волну протестов в США. После этого происшествия игроки команд НБА отказались играть и речь шла о досрочном завершении сезона, который, однако, был доигран.

Эксперт: Леброн раз и навсегда исключён из дебатов о величайшем. У него вообще нет совести
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020