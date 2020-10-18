Стив Керр назвал причину ухода Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему форвард Кевин Дюрант принял решение покинуть команду по завершении сезоне-2019/2020. По его словам, баскетболисту необходим был новый вызов в карьере.
«Его уход совсем не удивил. Все мы чувствовали, что Кевину нужен новый вызов. Это был его третий сезон, он выиграл два титула и дважды стал MVP финала. Думаю, для его карьеры было лучше получить новый вызов, и мы уважаем его выбор», — приводит слова Керра Parlons-Basket.
Бытует мнение, что Дюрант принял решение покинуть команду после жёсткого конфликта с Дрэймондом Грином. Напомним, Кевин перешёл в «Бруклин Нетс», но пока не дебютировал в составе команды. Весь минувший сезон Дюрант восстанавливался после травмы.
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