Стив Керр назвал причину ухода Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему форвард Кевин Дюрант принял решение покинуть команду по завершении сезоне-2019/2020. По его словам, баскетболисту необходим был новый вызов в карьере.

«Его уход совсем не удивил. Все мы чувствовали, что Кевину нужен новый вызов. Это был его третий сезон, он выиграл два титула и дважды стал MVP финала. Думаю, для его карьеры было лучше получить новый вызов, и мы уважаем его выбор», — приводит слова Керра Parlons-Basket.

Бытует мнение, что Дюрант принял решение покинуть команду после жёсткого конфликта с Дрэймондом Грином. Напомним, Кевин перешёл в «Бруклин Нетс», но пока не дебютировал в составе команды. Весь минувший сезон Дюрант восстанавливался после травмы.