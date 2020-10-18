«Милуоки» выбрал шутера, которого хочет заполучить в компанию к Яннису Адетокунбо

Руководство «Милуоки Бакс» планирует усилить состав качественным шутером. По сведениям Parlons-Basket, на прицеле у клуба из Висконсина лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Джо Харрис. На игрока также претендуют в «Финикс Санз» и «Миннесоте Тимбервулвз», не против его сохранить и в «Бруклине». Так что «Милуоки» в борьбе за Харриса придётся выдержать серьёзную конкуренцию.

В минувшем регулярном чемпионате Харрис провёл 69 матчей (все — в старте), набирая в них 14,5 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 2,1 передачи. Процент реализации бросков с дальней дистанции составлял 42,4.

В плей-офф Харрис помог команде в двух матчах, набирая в них 16,5 очка, собирая 10,0 подбора и совершая 1,0 передачи. При этом реализовывал 58,3% бросков из-за дуги.