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Пашутин и Ильницкий высказались о победе над «Нижним Новгородом»

Пашутин и Ильницкий высказались о победе над «Нижним Новгородом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и капитан команды Станислав Ильницкий прокомментировали победу краснодарского клуба над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить ребят с победой. Игра была сложной, мы ожидали, что против «Нижнего Новгорода» будет тяжело. Соперник играет в вязкую защиту, в хорошей бросковой форме Астапкович, Бабурин, Комолов. Начали не так активно, но потом отлично защищались против снайперов, большинство их бросков было с сопротивлением. Во второй половине сыграли достойно в защите, в нападении многое не получалось, но мы продолжаем улучшать игру и прибавляем с каждым матчем», — цитирует Пашутина официальный сайт команды.

«Начало игры не задалось в нападении. Потом немного изменили тактику и сыграли более заряженно после перерыва. Были агрессивны, команда показала характер, с удовольствием провели решающие минуты и выиграли без нервной концовки. Большое спасибо трибунам, болельщики отлично поддерживали нас весь матч. Благодаря фанам мы получили дополнительный заряд энергии, который здорово помог нам во второй половине», — добавил Ильницкий.

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