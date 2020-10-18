Пашутин и Ильницкий высказались о победе над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и капитан команды Станислав Ильницкий прокомментировали победу краснодарского клуба над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Хочу поздравить ребят с победой. Игра была сложной, мы ожидали, что против «Нижнего Новгорода» будет тяжело. Соперник играет в вязкую защиту, в хорошей бросковой форме Астапкович, Бабурин, Комолов. Начали не так активно, но потом отлично защищались против снайперов, большинство их бросков было с сопротивлением. Во второй половине сыграли достойно в защите, в нападении многое не получалось, но мы продолжаем улучшать игру и прибавляем с каждым матчем», — цитирует Пашутина официальный сайт команды.
«Начало игры не задалось в нападении. Потом немного изменили тактику и сыграли более заряженно после перерыва. Были агрессивны, команда показала характер, с удовольствием провели решающие минуты и выиграли без нервной концовки. Большое спасибо трибунам, болельщики отлично поддерживали нас весь матч. Благодаря фанам мы получили дополнительный заряд энергии, который здорово помог нам во второй половине», — добавил Ильницкий.
- 18 октября 2020
-
20:10
-
19:59
-
19:51
-
18:49
-
17:54
-
17:53
-
15:50
-
15:06
-
13:53
-
12:59
-
11:59
-
10:52
-
10:04
-
09:08
-
08:59
-
08:28
-
08:16
-
07:47
-
00:45
- 17 октября 2020
-
22:13
-
20:48
-
19:58
-
19:13
-
18:59
-
18:59
-
17:45
-
16:57
-
15:09
-
14:00
-
12:50
-
12:29
-
11:52
-
11:00
-
09:45
-
08:30