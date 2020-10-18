Пашутин и Ильницкий высказались о победе над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и капитан команды Станислав Ильницкий прокомментировали победу краснодарского клуба над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Хочу поздравить ребят с победой. Игра была сложной, мы ожидали, что против «Нижнего Новгорода» будет тяжело. Соперник играет в вязкую защиту, в хорошей бросковой форме Астапкович, Бабурин, Комолов. Начали не так активно, но потом отлично защищались против снайперов, большинство их бросков было с сопротивлением. Во второй половине сыграли достойно в защите, в нападении многое не получалось, но мы продолжаем улучшать игру и прибавляем с каждым матчем», — цитирует Пашутина официальный сайт команды.



«Начало игры не задалось в нападении. Потом немного изменили тактику и сыграли более заряженно после перерыва. Были агрессивны, команда показала характер, с удовольствием провели решающие минуты и выиграли без нервной концовки. Большое спасибо трибунам, болельщики отлично поддерживали нас весь матч. Благодаря фанам мы получили дополнительный заряд энергии, который здорово помог нам во второй половине», — добавил Ильницкий.