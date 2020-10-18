Гилберт Аренас: наше поколение надрало бы задницу игрокам 1990-х. Пусть заткнутся

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас не согласен с мнением, что звёзды 1990-= были сильнее нынешнего поколения.

«Когда игроки эпохи 1990-х говорят о том, какая сейчас мягкая лига, хочется ответить, что мы бы надрали им задницу… Вы маленькие! Вы маленькие, как дети! Мы набираем вес, когда становимся старше. Этим мужчинам 60-70 лет, а все еще весят 84 кг. Пусть заткнутся. Вы даже не на диете, просто маленькие ребята. Я помню как Гэри Пэйтон считался сильным защитником. Он считался буквально защитным монстром. В свой второй год в лиге я его легко продавливал под кольцом. Он маленький, 82 кг веса. Говорил: «Я боялся тебя, когда был новичком. Не знаю почему, ведь ты маленький». Даже Джон Стоктон, вы, ребята, маленькие!… Они были хорошими защитниками?! Это похоже на шутку. Даже если использовать сдваивание, этих разыгрывающих слишком мало для моего сдерживания. Люди не понимают, что идёт эволюция. Эти парни слишком маленькие, они бы нам ничего не сделали», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.