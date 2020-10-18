Иман Шамперт прояснил выпад Кайри Ирвинга в адрес Леброна Джеймса

Бывший атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт не считает, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг совершил намеренный выпад в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Напомним, Ирвинг недавно заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.

«Высказывание Кайри больше говорит о том, что Кевин Дюрант — это тот, кому он доверяет и знает, что если мяч в его руках, он использует шанс и реализует бросок. Люди будут вечно думать, что Кайри и Леброн ненавидят друг в друга, и это грустно. Хотя они не могут выступать в одной команде, я не думаю, что между ними есть чувство ненависти. Нет ничего плохого в том, что кто-то не хочет с кем-то играть», — приводит слова Шамперта Clutch Points.