Эксперт: Джордану было легко выиграть 6 титулов. Леброн прав, прося чёртового уважения

Эксперт ESPN Иззи Гутьеррес высказал мнение о гонке за звание величайшего игрока в истории НБА между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Я хочу чёртового уважения». Это не слова, которые можно было бы ожидать от человека, которого со школьных лет называют «избранным». Но это то, что сказал Леброн Джеймс, выиграв свой 4-й титул чемпиона НБА и MVP финала. Очевидно, Леброн не получал достаточного признания. И он прав. В наши дни Леброна сравнивают только с одним человеком. Майклу Джордану было легко, когда он выиграл свои шесть титулов. Не только главный тренер Фил Джексон был там от начала до конца. Это была та же система, те же суперзвёзды рядом, те же ролевые игроки, а сама игра в баскетбол не развивалась с 1991 по 1998 год.

Леброн со времён своего первого финала в 2007 году наблюдал, как НБА перешла на игру без позиции и одержима трёхочковым броском. Его товарищи по команде изменились. Его тренеры сменились. Игра изменилась. Но Королю всегда удавалось совершенствовать свою игру в соответствии с новыми реалиями. И он ни разу не пропустил плей-офф. Представьте, если бы Леброн, выиграв свой второй титул в «Майами Хит», сказал: «Я чувствую, что именно в этот момент достиг пика своей карьеры». И после этого завершил карьеру на два года. Он был бы уничтожен и опустился бы ниже в этом воображаемом рейтинге величайших», — приводит слова Гуттьереса Parlons Basket.