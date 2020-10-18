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Подруга-модель показала видео поцелуя с Лукой Дончичем

Подруга-модель показала видео поцелуя с Лукой Дончичем
Баскетбол / НБА 0

Анамария Голтес, подруга защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича на своей странице в социальной сети опубликовала видео поцелуя с возлюбленным перед совместным прыжком в бассейн.

Дончич после завершения выступления сезона в НБА отдыхает с Голтес на греческом курорте Миконос.

Видео доступно на странице Анамарии Голтес в «Инстаграме».

Напомним, в этом году 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).

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