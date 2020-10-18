Инсайдер составил топ-7 игроков НБА. Джеймс Харден не вошёл в рейтинг

Инсайдер NBC Sports Том Хаберстро назвал семь лучших игроков сезона-2019/2020 в НБА. В рейтинге нет защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.



«Лука Дончич, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Энтони Дэвис.



Посмотрите на эти имена. Это безумие! Всё равно что выбирать, кто любимый ребёнок в семье. Думаю, Стефен Карри входит в топ-3, если он в форме и полностью здоров. Мы знаем, на что он способен. Думаю, с ним всё будет в порядке даже после года перерыва. Он не так много играет в защите. Но, когда он здоров, я думаю, что он входит в тройку лучших игроков НБА», — приводит слова Хаберстро NBC.



Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА. Стефен реализовал 2495 трёхочковых. Ожидается, что до конца карьеры он превзойдёт по этому показателю исторический рекорд Рэя Аллена (2973 попадания из-за дуги).