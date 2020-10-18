Кармело Энтони поставил «Портленду» условие, при котором он вернётся в команду

Инсайдер The Athletic Джейсон Куик назвал условия, при которых Кармело Энтони может продолжить карьеру в «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Единственный способ увидеть, как Кармело Энтони возвращается в „Портленд“, — если ему кто-то пообещает, что он будет играть важную роль в команде. Я не могу себе представить, чтобы это произошло. Сейчас я думаю, что Энтони ищет себе другую команду, в которой он может играть по-крупному», — приводит слова Куика Clutch Points.



10-кратный участник Матча звёзд НБА Энтони набирал 15,4 очка, а также делал 6,3 подбора и 1,5 передачи в 58 играх прошлого сезона. Ранее 36-летний Энтони выразил желание вернуться в «Портленд» в следующем сезоне, но у клуба может не хватить средств на его подписание. У «Блэйзерс» есть только около $ 10 млн свободных средств в платёжной ведомости, которые можно потратить на рынке свободных агентов.