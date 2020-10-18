«Барселона» потерпела поражение от чемпиона Испании

«Баскония» обыграла «Барселону» (82:71) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

«Баскония» выиграла первую четверть — 23:20. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Барселоны» — 40:39. С третьей четверти «Баскония» вырвалась вперёд и начала наращивать преимущество, выиграв с двузначной разницей.

Самым результативным в составе действующих чемпионов Испании стал Ачилле Полонара, набравший 16 очков, 8 подборов и 4 передачи при рейтинге эффективности 26 баллов. У «Барселоны» Брэндон Дэвис набрал 10 очков, 7 подборов и 4 передачи при эффективности 25 баллов, на счету Томаса Эртеля 15 очков. «Барселона» в этой встрече не могла рассчитывать на помощь заразившегося коронавирусом тяжёлого форварда Николы Миротича, который является самым высокооплачиваемым баскетболистом Европы ($ 5,3 млн в год).