«Барселона» потерпела поражение от чемпиона Испании

«Баскония» обыграла «Барселону» (82:71) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
«Баскония» выиграла первую четверть — 23:20. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Барселоны» — 40:39. С третьей четверти «Баскония» вырвалась вперёд и начала наращивать преимущество, выиграв с двузначной разницей.
Самым результативным в составе действующих чемпионов Испании стал Ачилле Полонара, набравший 16 очков, 8 подборов и 4 передачи при рейтинге эффективности 26 баллов. У «Барселоны» Брэндон Дэвис набрал 10 очков, 7 подборов и 4 передачи при эффективности 25 баллов, на счету Томаса Эртеля 15 очков. «Барселона» в этой встрече не могла рассчитывать на помощь заразившегося коронавирусом тяжёлого форварда Николы Миротича, который является самым высокооплачиваемым баскетболистом Европы ($ 5,3 млн в год).
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