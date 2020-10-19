Леброн Джеймс сделал жест доброй воли в адрес Энтони Дэвиса
Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис поменялись своими номерами, сообщает Marca.
Джеймс отдал Дэвису номер 23, который Энтони носил во времена выступления в «Нью-Орлеан Пеликанс». Леброн вернул себе номер 6, который уже носил во время игры за «Майами Хит». Джеймс хотел отдать номер Дэвиса ещё в прошлом сезоне, но не смог этого сделать из-за правил Nike. Дэвис носил майку с номером 3.
Леброн завоевал четвёртый титул чемпиона НБА в карьере и в четвёртый раз был признан MVP финальной серии. Для Дэвиса титул в составе «Лейкерс» в этом сезоне стал первым. В межсезонье Энтони выходит на рынок свободных агентов. Ожидается, что Дэвис подпишет новый контракт с клубом из Лос-Анджелеса.
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