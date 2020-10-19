Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Легенда «Голден Стэйт» назвал звёздного игрока, которого нужно подписать команде

Легенда «Голден Стэйт» назвал звёздного игрока, которого нужно подписать команде
Баскетбол / НБА 0

Легендарный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Рик Бэрри выразил мнение о том, какого звёздного игрока он хотел бы видеть в нынешнем составе «воинов».

«Парень, которого переход которого я желаю в «Голден Стэйт»? Было бы здорово, если бы это был Серж Ибака. Он может хорошо бросать трёхочковые, уверенно действует на подборе, что помогает организовать быстрый прорыв. Это стало бы большим усилением для команды», — приводит слова Бэрри Parlons Basket.

Напомним, что Серж Ибака является действующим игроком «Торонто Рэпторс», его 3-летний контракт с клубом на общую сумму $ 65 млн был рассчитан до окончания сезона-2019/2020. В прошедшем регулярном чемпионате НБА 31-летний испанский центровой провёл 55 встреч, в которых в среднем набирал 15,4 очка и совершал 8,2 подбора и 1,4 передачи.

Стив Керр назвал причину ухода Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020