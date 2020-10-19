Эксперт: прекратите сравнивать Леброна и Джордана. Утомительно, скучно и глупо

Американский спортивный аналитик Джо Санторо призвал не сравнивать Леброна Джеймса и Майкла Джордана.

«Очередной финал НБА с участием Леброна Джеймса. Ещё одна дискуссия про Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Прекратите. Перестаньте задавать вопрос, на который нет реального ответа. Спорить о том, какой игрок лучший в истории НБА, утомительно, скучно и глупо. Джордан и Джеймс — разные типы игроков, выступавшие в совершенно разные эпохи НБА. Они оба по-своему велики. Это просто вопрос предпочтений. Но просто задайте себе один вопрос. Равный счёт. Осталось 10 секунд до конца. Финал НБА, седьмая игра. Кому вы захотите отдать последний бросок? Джордан или Джеймс? Даже Джеймс хотел бы, чтобы Джордан сделал последний бросок, и отдал бы ему мяч.

Джеймс, скорее всего, в итоге установит все рекорды за карьеру в НБА. Всё-таки парень начал играть в лиге, когда ему было 19 лет, а всего может отыграть 25 лет. Он уже сыграл почти на 200 матчей больше в регулярном чемпионате, чем Джордан, и ещё на 81 матч больше в плей-офф. Однако Джеймс только один раз лидировал в лиге по результативности и один раз по передачам. Джордан лидировал по результативности 10 раз и трижды по перехватам. Джордан также отказался от почти трёх полных сезонов в расцвете сил из-за травмы и решения играть в бейсбол в низшей лиге. Дайте Джордану эти три сезона, и у него, вероятно, будет ещё три награды лучшего скорера и ещё два титула НБА. Джордан был динамичным — комета, летящая по небу. Он оставлял всех в изумлении. Он изменил вид спорта. Джеймс — мощен и неудержим. Он может быть самой скучной суперзвездой, которую когда-либо видел спорт. Но он также может быть самой умной и бескорыстной суперзвездой, которую мы когда-либо видели. Два разных игрока двух разных эпох. Оба великолепны", — приводит слова Санторо Nevada Appeal.