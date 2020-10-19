Жена Стефена Карри изменила внешний вид

Айеша Карри, жена звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, продемонстрировала свой новый образ, перекрасившись в блондинку. Соответствующий ролик она разместила на личной странице в «Инстаграме».



Супруга баскетболиста отметила, что это будет её временный образ. Но некоторые поклонники пожелали, чтобы она навсегда сохранила этот облик.

Видео доступно на странице Айешы Карри в «Инстаграме».

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.