Названы два игрока, которых «Майами» готов принести в жертву ради обмена звезды
Руководства «Майами Хит» после выхода в финальную серию плей-офф НБА в этом году стремится развить успех в следующем сезоне и укрепить состав звёздным игроком. В качестве кандидатов ранее назывались Крис Пол и Брэдли Бил. Как утверждает Parlons Basket, менеджмент «Хит» определился с двумя игроками, которыми клуб готов пожертвовать в такой ситуации. Речь идёт о Келли Олинике и Андре Игуодале.
При этом издание отмечает, что это вовсе не значит, что клуб не задействует другие активы, если это потребуется. По информации источника, Тайлер Хирроу и Кендрик Нанн также могут стать участниками потенциальной сделки.
Напомним, «Майами Хит» в финальной серии плей-офф НБА уступил в шести матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.
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