Боец UFC Ковингтон отправил жёсткое послание Леброну Джеймсу

Боец UFC Колби Ковингтон обратился к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который в четвёртый раз стал чемпионом НБА за карьеру.

«Поздравляю, Леброн Джеймс. Поздравляю с установлением рекорда по наименее просматриваемому финалу НБА в истории. Когда все болеют, ты творишь какую-то хрень. Пока НБА катится на дно, UFC растёт, как и мой банковский счёт», — приводит слова Ковингтона Fadeaway World.

Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым.

«Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон.