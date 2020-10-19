Боец UFC Ковингтон отправил жёсткое послание Леброну Джеймсу
Боец UFC Колби Ковингтон обратился к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который в четвёртый раз стал чемпионом НБА за карьеру.
«Поздравляю, Леброн Джеймс. Поздравляю с установлением рекорда по наименее просматриваемому финалу НБА в истории. Когда все болеют, ты творишь какую-то хрень. Пока НБА катится на дно, UFC растёт, как и мой банковский счёт», — приводит слова Ковингтона Fadeaway World.
Ковингтон известен консервативными взглядами. Ярый сторонник президента США Дональда Трампа критикует движение Black Lives Matter. На пресс-конференции после турнира UFC Fight NIght 178 он назвал активистов BLM бандитами, а их движение — фальшивым.
«Осточертели эти бесхребетные трусы, такие как Леброн Джеймс», — сказал Ковингтон.
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