Павел Астахов: получается, что некоторые команды в Евролиге равнее, чем остальные

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мнением о внесении изменений в регламент Евролиги.

«Мы уважаем Евролигу как турнир, уважаем наших болельщиков, очень любим баскетбол. Мы привлекли молодых игроков и поехали на матчи в Испанию, сыграли эти матчи как смогли. А теперь получается, мы могли никуда и не ехать, наплевать на всех, получили бы 0:20, и сейчас эти игры нам бы перенесли. Как это сделали другим командам. Мне кажется, что в данном случае нарушен спортивный принцип. Все должны быть равны в турнире, а получается, что некоторые команды в Евролиге равнее, чем остальные.

В этом смысле логично было бы, если бы Евролига подумала и отменила результаты трёх последних матчей «Химок», в которых наша команда играла не в полном составе из-за COVID, и перенесла бы на другие даты. Так было бы справедливо. Если этого не произойдёт, получаются двойные стандарты. Такие решения не добавляют авторитета турниру. Идея поправить ковидный регламент правильная, но сами пункты, которые указаны в нём, как минимум вызывают вопросы. Особенно те пункты, которые распространяются и на те матчи, которые были проведены до вступления изменений в регламент. Регламент, по которому мы играем в Евролиге, – баскетбольный закон, а закон не имеет обратной силы. Если принимается закон, он вступает в силу с момента его принятия. А когда получается, что задним числом можно отменять результаты сыгранных или несыгранных матчей, можно до чего угодно дойти.

Когда у нас заболело пять игроков, мы обратились в Евролигу с просьбой перенести наши матчи в Испании, да и в матче с «Жальгирисом» у нас было всего пять игроков основного состава в строю, поэтому мы вынуждены были подключить трёх игроков молодёжного состава. Но Евролига нам отказала в переносе матчей в Испании. Перед тем как был утверждён новый регламент, Евролига обратилась ко всем клубам за комментариями к новому регламенту. Все моменты, о которых я рассказал сейчас, мы указали в нашем письме в Евролигу", — цитирует Астахова «Р-Спорт».

Правление акционеров Евролиги одобрило внесение поправки в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубах. Отмечается, что если у клубов не набирается восемь игроков, то матч может быть перенесён. Это изменение будет иметь обратную силу по отношению к любым решениям, уже применённым в сезоне-2020/2021. Это позволит руководителям Евролиги переносить отменённые матчи на более поздний срок.

Таким образом, матчи петербургского «Зенита» с испанскими «Басконией» и «Валенсией», а также игры французского АСВЕЛа с греческим «Панатинаикосом» и сербской «Црвеной Звездой» могут состояться позже.