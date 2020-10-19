«Детройт» предъявил «Лейкерс» желаемую компенсацию за Деррика Роуза

«Детройт Пистонс» отклонил первое предложение об обмене разыгрывающего Деррика Роуза в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Heavy. По информации источника, «озёрники» предложили «Детройт» Алекса Карузо в обмен на Роуза, однако «Пистонс» ответили отказом, поскольку, по их мнению, ценность игрока превышает предложенный вариант.
Сообщается, что «Детройт» рассчитывает получить в обмен на Деррика Роуза Кайла Кузму, однако «Лейкерс» не желают соглашаться на такие условия.
Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать несколько игроков на недорогих контрактах для усиления скамейки запасных в межсезонье.
В сферу интересов «Лейкерс» входят атакующий защитник Джордан Кларксон («Юта Джаз»), центровой Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), лёгкий форвард Мо Харклесс («Нью-Йорк Никс»), а также разыгрывающие Джефф Тиг («Атланта Хоукс») и Ди Джей Огастин («Орландо Мэджик»), которые становятся свободными агентами в межсезонье.
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