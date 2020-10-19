Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Детройт» предъявил «Лейкерс» желаемую компенсацию за Деррика Роуза

«Детройт» предъявил «Лейкерс» желаемую компенсацию за Деррика Роуза
Баскетбол / НБА 0

«Детройт Пистонс» отклонил первое предложение об обмене разыгрывающего Деррика Роуза в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Heavy. По информации источника, «озёрники» предложили «Детройт» Алекса Карузо в обмен на Роуза, однако «Пистонс» ответили отказом, поскольку, по их мнению, ценность игрока превышает предложенный вариант.

Сообщается, что «Детройт» рассчитывает получить в обмен на Деррика Роуза Кайла Кузму, однако «Лейкерс» не желают соглашаться на такие условия.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» хотят подписать несколько игроков на недорогих контрактах для усиления скамейки запасных в межсезонье.

В сферу интересов «Лейкерс» входят атакующий защитник Джордан Кларксон («Юта Джаз»), центровой Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), лёгкий форвард Мо Харклесс («Нью-Йорк Никс»), а также разыгрывающие Джефф Тиг («Атланта Хоукс») и Ди Джей Огастин («Орландо Мэджик»), которые становятся свободными агентами в межсезонье.

«Лейкерс» наметили 5 кандидатов на усиление «скамейки» в межсезонье
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020