НБА избежала потери $ 1,5 млрд

НБА удалось избежать убытка в размере $ 1,5 млрд, сообщает RealGM. Как сообщает источник, если бы сезон лиги не был возобновлён, НБА понесла бы убытки на такую сумму. Большая часть этой суммы связана с контрактами на телевидении и спонсорскими контрактами турнира.



При этом лига потратила около $ 180 млн на организацию рестарта сезона в «Диснейуорлде», что стало крайне выгодным вложением, учитывая возможные потери.



Ранее стали известны общие убытки клубов НБА из-за кризиса, связанного с пандемией. В сумме все 30 клубов лиги потеряли $ 694 млн.



Наибольшие убытки потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс», ставший чемпионом НБА после возобновления сезона. Наименьшие убытки понесли в «Мемфис Гриззлиз».