Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

НБА избежала потери $ 1,5 млрд

НБА избежала потери $ 1,5 млрд
Баскетбол / НБА 0

НБА удалось избежать убытка в размере $ 1,5 млрд, сообщает RealGM. Как сообщает источник, если бы сезон лиги не был возобновлён, НБА понесла бы убытки на такую сумму. Большая часть этой суммы связана с контрактами на телевидении и спонсорскими контрактами турнира.

При этом лига потратила около $ 180 млн на организацию рестарта сезона в «Диснейуорлде», что стало крайне выгодным вложением, учитывая возможные потери.

Ранее стали известны общие убытки клубов НБА из-за кризиса, связанного с пандемией. В сумме все 30 клубов лиги потеряли $ 694 млн.

Наибольшие убытки потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс», ставший чемпионом НБА после возобновления сезона. Наименьшие убытки понесли в «Мемфис Гриззлиз».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020