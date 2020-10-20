Крис Бош: о величии Леброна и Джордана будут спорить десятилетиями. Джеймс этого хочет

Экс-игрок НБА Крис Бош выскал мнение о споре за величайшего баскетболиста всех времён между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«Нельзя измерить величие количественно. То, что сделал Леброн Джеймс, относится к своей категории. То, что сделал Коби Брайант, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл — к своей. Люди очень избирательны. Ни у кого не будет 6 из 6 побед в финале, это безумие. Также не думаю, что кто-то ещё выйдет в 10 или более финалов НБА. У Джордана и Леброна есть куча наград MVP. У них есть все трофеи. Об этом будут спорить на протяжении десятилетий. Я знаю, что Леброн этого хочет. Джордан был нашим героем. Мы все смотрели на игру Джордана, но для Леброна на самом деле важно создать лазейку для себя, чтобы говорили: «Он возможно, величайший игрок всех времён», больше ведь не о чем говорить», — приводит слова Боша Essentially Sports.