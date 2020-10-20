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«У них нет лидера! Кавай — не тот парень» Перкинс — о том, кого нужно подписать «Клипперс»

«У них нет лидера! Кавай — не тот парень» Перкинс — о том, кого нужно подписать «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс поставил под сомнение лидерские качества форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонарда и посоветовал команде подписать Рэджона Рондо.

«У «Клипперс» нет лидера! Кавай Леонард — не тот парень, который говорит вслух о проблемах и говорит вообще. Он просто выходит и выполняет свою работу. На месте «Клипперс» я бы действительно подумал о том, чтобы попытаться заполучить Рэджона Рондо. Им действительно нужен лидер, им нужен голос в раздевалке, который научит других ответственности. Это ровно то, что должен сделать тренерский штаб и главный тренер. Им нужно заполучить парня, который будет говорить правильные вещи в раздевалке и пользоваться авторитетом в команде, подавать пример и проповедовать Евангелие изо дня в день, следить за тем, чтобы у парней не было каких-то скрытых планов. Сейчас у «Клипперс» нет лидера, и это часть их проблемы», — приводит слова Перкинкса Fadeaway World.

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