Маррей назвал самого сложного соперника в НБА и высказался о Джордане с Брайантом

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей признался, что считает самым сложным соперником в НБА Стефена Карри.



«Против Стефа действительно сложно защищаться. Во-первых, из-за его хорошего броска, но ещё и потому, что никогда не знаешь, что он собирается делать. Несмотря на это, вы должны противостоять ему», — приводит слова Маррея Basket USA.

Также Джамал рассказал об игроках, которые подтолкнули его к совершенствованию, когда он был моложе.

«Мой отец был большим поклонником Майкла Джордана и Коби Брайанта. Мы посмотрели все видео с ними, чтобы понять их ментальность. Когда Коби находился на паркете, то у него был такой вид, который вызывал в вас стойкое ощущение, что его команда победит, а он сделает что-то безумное. Брайант был уверен в своих силах, и я как бы черпал вдохновение в этом психологическом аспекте. Как у Брюса Ли, Мохаммеда Али, Майкла Джордана… Это отношение «бейся изо всех сил и делай всё возможное, чтобы победить». Но я был больше поклонником Джордана, чем поклонником Коби. А ещё мне очень нравится Винс Картер, поэтому я бы назвал этих троих: Эм Джей, Коби и Винс», — добавил Маррей.