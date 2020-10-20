Стефен Карри отреагировал на резкую критику смены внешнего вида своей жены

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на критику, которую некоторые пользователи «Инстаграма» стали высказывать в адрес его жены Айешы.
Супруга Карри опубликовала видео в новом светлом образе, однако часть пользователей посчитала его примитивным, заявив, что в нём девушка похожа на «типичную белую женщину».
«Ты прекрасна, малышка. И не позволяй никому говорить тебе ничего, кроме этого, хорошо? В социальных сетях довольно много подлых людей, и мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Будь собой, милая», — написал позже в комментариях Стефен.
Сама же Айеша решила объяснить подписчикам, что вовсе не перекрашивалась в блондинку, а использовала программный фильтр.
«Это очень часто используемый в «Инстаграме» фильтр, мы иногда тоже его включаем. Вы воспринимаете всю эту историю слишком серьёзно», – написала она.
Видео доступно на странице Айешы Карри в «Инстаграме».
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