«Голден Стэйт» выбрал три трансферные цели для усиления глубины состава
По мнению ряда управленцев НБА, в лиге намечается серьёзное противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», и последним важно правильно укрепиться в межсезонье. Согласно сообщению MSN, руководство «Голден Стэйт» может усилить глубину состава тремя игроками. В качестве кандидатов названы Руди Гэй («Сан-Антонио Спёрс»), Келли Убре («Финикс Санз») и Реджи Баллок («Нью-Йорк Никс»).
Ранее инсайдер ESPN Брайан Виндхорст утверждает, что «Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье попытается обменять к себе Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс».
«Голден Стэйт» — третья команда НБА по убыткам, связанным с пандемией. Из-за коронавируса и невозможности проводить матчи на домашней арене «Уорриорз» недосчитались $ 42,5 млн.
Источник: «Голден Стэйт» может выменять второго лучшего скорера НБА в межсезонье
- 20 октября 2020
-
14:20
-
13:52
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
10:36
-
09:33
-
08:23
-
08:15
-
08:06
-
07:57
-
07:52
-
00:39
- 19 октября 2020
-
23:53
-
22:55
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:19
-
19:50
-
19:26
-
18:17
-
18:10
-
17:59
-
17:48
-
17:19
-
16:58
-
15:49
-
13:53
-
13:26
-
13:17
-
12:26
-
11:37
Партнерский контент