«Голден Стэйт» выбрал три трансферные цели для усиления глубины состава

По мнению ряда управленцев НБА, в лиге намечается серьёзное противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», и последним важно правильно укрепиться в межсезонье. Согласно сообщению MSN, руководство «Голден Стэйт» может усилить глубину состава тремя игроками. В качестве кандидатов названы Руди Гэй («Сан-Антонио Спёрс»), Келли Убре («Финикс Санз») и Реджи Баллок («Нью-Йорк Никс»).



Ранее инсайдер ESPN Брайан Виндхорст утверждает, что «Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье попытается обменять к себе Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс».



«Голден Стэйт» — третья команда НБА по убыткам, связанным с пандемией. Из-за коронавируса и невозможности проводить матчи на домашней арене «Уорриорз» недосчитались $ 42,5 млн.

Источник: «Голден Стэйт» может выменять второго лучшего скорера НБА в межсезонье