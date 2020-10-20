Главный тренер «Торонто» высказался о гонке Леброна и Джордана за звание величайшего

Наставник «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс, завоевавший в этом году титул лучшего тренера НБА, поделился мнением относительно споров о величайшем игроке в истории между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.



«Они оба великие. В моё время Майкл Джордан был лучшим из всех. Но послушайте, я руководил командами, игравшими против Леброна, и могу сказать, что он так же лучший. Просто когда всё это закончится, мы будем говорить о двух величайших игроках всех времён», — приводит слова Нёрса Gazzetta.gr.



Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.