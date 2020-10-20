Томпсон поддержал Армению в военном конфликте с Азербайджаном
Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон стал одним из участников видео, записанного звёздами в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Ролик был создан компанией «Platinum Motorsport».
«Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор – быть вместе!» — говорится в описании к видео.
Свою поддержку Армении выразили рэпер Big Sean, певец и обладатель трёх премий «Грэмми» Ne-Yo, сооснователь канадского звукозаписывающего лейбла October's Very Own Оливер Эль-Хатиб, победитель «Грэмми» и музыкальный продюсер Mustard и другие.
Видео доступно на странице platinum_group в «Инстаграме».
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