Томпсон поддержал Армению в военном конфликте с Азербайджаном

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон стал одним из участников видео, записанного звёздами в поддержку Армении в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Ролик был создан компанией «Platinum Motorsport».



«Мы все поддерживаем Армению! Когда мирное население подвергается нападению и забираются жизни невинных людей, у нас есть только один выбор – быть вместе!» — говорится в описании к видео.



Свою поддержку Армении выразили рэпер Big Sean, певец и обладатель трёх премий «Грэмми» Ne-Yo, сооснователь канадского звукозаписывающего лейбла October's Very Own Оливер Эль-Хатиб, победитель «Грэмми» и музыкальный продюсер Mustard и другие.

Видео доступно на странице platinum_group в «Инстаграме».