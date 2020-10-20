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В «Зените» заявили об отсутствии 10 игроков основного состава и 4 тренеров

В «Зените» заявили об отсутствии 10 игроков основного состава и 4 тренеров
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, как складывается в клубе ситуация со вспышкой коронавируса. По словам функционера, на сегодняшний день COVID-19 заразилось 10 баскетболистов и 4 тренера.

«Сегодня ещё у одного игрока выявился положительный результат теста, пришлось изолировать его до результатов повторного исследования. Итого на данный момент у нас отсутствует 10 игроков основного состава и 4 тренера. И в день матча ситуация будет не многим отличаться. Игра с «Миланом» без подготовки и без тренеров выглядит абсурдным.

Благодаря изменениям в регламенте, которые вчера были приняты Евролигой, у нас появилась возможность перенести матч, к которому мы просто не в состоянии нормально подготовиться», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

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