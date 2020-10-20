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Хаким Оладжьювон: Майкл Джордан намного лучше Леброна Джеймса

Хаким Оладжьювон: Майкл Джордан намного лучше Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион НБА, член Зала славы легендарный Хаким Оладжьювон подключился к дискуссии о величайшем игроке в истории. Бывший центровой «Хьюстон Рокетс» полагает, что Леброн Джеймс намного уступает Майклу Джордану.

«Когда люди начинают сравнивать Леброна и Джордана, считаю это несправедливым сравнением. Джордан был намного лучше, выступал в жёсткой лиге и был очень творческим. Не хочу принижать достоинств Леброна, он великий игрок, но это несправедливое сравнение. Джордан намного его превосходит», — приводит слова Оладжьювона Parlon-Basket.

Споры о выборе величайшего игрока в истории между Леброном и Джорданом возобновились с новой силой после того, как Леброн в минувшем сезоне в четвёртый раз в карьере завоевал титул.

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