Хаким Оладжьювон: Майкл Джордан намного лучше Леброна Джеймса
Двукратный чемпион НБА, член Зала славы легендарный Хаким Оладжьювон подключился к дискуссии о величайшем игроке в истории. Бывший центровой «Хьюстон Рокетс» полагает, что Леброн Джеймс намного уступает Майклу Джордану.
«Когда люди начинают сравнивать Леброна и Джордана, считаю это несправедливым сравнением. Джордан был намного лучше, выступал в жёсткой лиге и был очень творческим. Не хочу принижать достоинств Леброна, он великий игрок, но это несправедливое сравнение. Джордан намного его превосходит», — приводит слова Оладжьювона Parlon-Basket.
Споры о выборе величайшего игрока в истории между Леброном и Джорданом возобновились с новой силой после того, как Леброн в минувшем сезоне в четвёртый раз в карьере завоевал титул.
- 20 октября 2020
-
23:03
-
22:42
-
22:28
-
21:33
-
20:33
-
20:28
-
19:51
-
18:51
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
14:20
-
13:52
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
10:36
-
09:33
-
08:23
-
08:15
-
08:06
-
07:57
-
07:52
-
00:39
- 19 октября 2020
-
23:53
-
22:55
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:19
-
19:50
Партнерский контент