Хаким Оладжьювон: Майкл Джордан намного лучше Леброна Джеймса

Двукратный чемпион НБА, член Зала славы легендарный Хаким Оладжьювон подключился к дискуссии о величайшем игроке в истории. Бывший центровой «Хьюстон Рокетс» полагает, что Леброн Джеймс намного уступает Майклу Джордану.

«Когда люди начинают сравнивать Леброна и Джордана, считаю это несправедливым сравнением. Джордан был намного лучше, выступал в жёсткой лиге и был очень творческим. Не хочу принижать достоинств Леброна, он великий игрок, но это несправедливое сравнение. Джордан намного его превосходит», — приводит слова Оладжьювона Parlon-Basket.

Споры о выборе величайшего игрока в истории между Леброном и Джорданом возобновились с новой силой после того, как Леброн в минувшем сезоне в четвёртый раз в карьере завоевал титул.