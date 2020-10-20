Игрок сборной Азербайджана записался добровольцем на войну

Баскетболист сборной Азербайджана Амиль Гамзаев сказал, что записался добровольцем на войну в зону нагорно-карабахского армяно-азербайджанского конфликта. Спортсмен подчеркнул, что ждёт очереди и в скором времени надеется присоединиться к действующей армии.
«Удар Армении по Гяндже – это террористический акт. Сейчас нахожусь в Баку на тренировках, родители живут в Гяндже. Наш дом находится недалеко от пострадавшего района. По словам отца, звук удара был слышен из нашего дома. Предлагал родителям временно приехать в Баку, они не приняли предложение. Все родственники живут в Гяндже. Никто из них не боится обстрелов врага и не намерен покидать город.
Должен отметить, как и другие спортсмены, я зарегистрировался для участия в войне добровольно. Жду очереди. Надеюсь в ближайшее время пополнить ряды нашей славной армии. Верю, мы освободим наши земли, находящиеся под оккупацией врага, мирным путём или путём войны", — приводит слова Гамзаева Azerisport.
В прошлом Гамзаев выступал в украинском клубе «Кремень».
Армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего военные действия разгорелись с новой силой.
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