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Джерри Уэст высказал мнение о Леброне Джеймсе

Джерри Уэст высказал мнение о Леброне Джеймсе
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легендарный баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст поделился мыслями о нынешнем лидере калифорнийской команды Леброне Джеймсе. По его словам, Леброна отличают не только габариты и талант, но и великолепная рабочая этика.

«Леброн Джеймс. Это невероятный парень. Когда следишь за его игрой, понимаешь, что от него никак не спастись. Хочу поговорить о его рабочей этике. Возможно, он самый умный игрок, которого я когда-либо видел в нашем деле. И всё это при невероятных габаритах и таланте. Я его большой фанат», — сказал Уэст в интервью, фрагмент которого размещён на странице SiriusXM NBA Radio в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне Леброн завоевал титул с «Лос-Анджелес Лейкерс». Это четвёртый трофей в карьере Джеймса.

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