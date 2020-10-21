«Клипперс» объявили имя нового главного тренера
Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» объявил о назначении нового главного тренера на своём официальном сайте. Им стал 43-летний Тайрон Лю. По сообщениям СМИ, его контракт рассчитан на пять лет, за время работы в «Клипперс» специалист заработает $ 35 млн.
Лю пришёл в «Клипперс» в 2019 году в качестве ассистента главного тренера команды Дока Риверса. До этого он был главным тренером «Кливленд Кавальерс» и привёл эту команду к чемпионскому титулу в 2016 году.
Предыдущий наставник калифорнийского клуба Док Риверс был отправлен в отставку после того, как «Лос-Анджелес Клипперс» вылетели из плей-офф во втором раунде, уступив «Денвер Наггетс» (3-4). После этого Риверс стал главным тренером «Филадельфия Сиксерс».
Джерри Уэст высказал мнение о Леброне Джеймсе
- 21 октября 2020
-
07:20
-
00:56
- 20 октября 2020
-
23:57
-
23:03
-
22:42
-
22:28
-
21:33
-
20:33
-
20:28
-
19:51
-
18:51
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
14:20
-
13:52
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
10:36
-
09:33
-
08:23
-
08:15
-
08:06
-
07:57
-
07:52
-
00:39
- 19 октября 2020
-
23:53
-
22:55
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:46
Партнерский контент