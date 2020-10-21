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«Клипперс» объявили имя нового главного тренера

«Клипперс» объявили имя нового главного тренера
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» объявил о назначении нового главного тренера на своём официальном сайте. Им стал 43-летний Тайрон Лю. По сообщениям СМИ, его контракт рассчитан на пять лет, за время работы в «Клипперс» специалист заработает $ 35 млн.

Лю пришёл в «Клипперс» в 2019 году в качестве ассистента главного тренера команды Дока Риверса. До этого он был главным тренером «Кливленд Кавальерс» и привёл эту команду к чемпионскому титулу в 2016 году.

Предыдущий наставник калифорнийского клуба Док Риверс был отправлен в отставку после того, как «Лос-Анджелес Клипперс» вылетели из плей-офф во втором раунде, уступив «Денвер Наггетс» (3-4). После этого Риверс стал главным тренером «Филадельфия Сиксерс».

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