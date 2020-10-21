Эксперт расписал предполагаемый обмен суперзвезды в «Голден Стэйт»

Журналисты Зак Лоу (ESPN) и Билл Симмонс (The Ringer) обсудили потенциальный обмен тяжёлого форварда «Детройт Пистонс» Блэйка Гриффина в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Обмен Гриффина — моя любимая тема последние два года. Возможный вариант: Эндрю Уиггинс, Джордан Пул и второй пик драфта в «Пистонс», которые отдадут Гриффина и 7-й пик «Уорриорз», — приводит слова Симмонса Gazzetta.
По мнению ряда управленцев НБА, в лиге намечается серьёзное противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», и последним важно правильно укрепиться в межсезонье. Руководство «Голден Стэйт» может усилить глубину состава тремя игроками. В качестве кандидатов названы Руди Гэй («Сан-Антонио Спёрс»), Келли Убре («Финикс Санз») и Реджи Баллок («Нью-Йорк Никс»). Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст утверждал, что «Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье попытается выменять Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс».
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