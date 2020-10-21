Одного из лучших снайперов НБА собираются увести из «Бруклина»

Инсайдер ESPN Зак Лоу сообщил, что ряд клубов НБА попытается переманить защитника «Бруклин Нетс» Джо Харриса при выходе на рынок свободных агентов в межсезонье.
«У меня есть новости для «Нетс». Их ждёт сражение за Джо Харриса. Все эти команды, у которых есть свободное пространство в платёжной ведомости, рассматривают Джо как потенциально очень подходящего парня под командную игру и культуру франшизы», — заявил Лоу в своём подкасте The Lowe Post.
Харрис в прошлом сезоне НБА набирал в среднем 14,5 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за игру. Джо реализовал 42,4% из-за дуги, заняв седьмое место в лиге по этому показателю. Среди команд, которые, как сообщается, заинтересованы в услугах Харриса, называются «Милуоки Бакс», «Нью-Йорк Никс» и «Атланта Хоукс». «Нетс», вероятно, потребуется выдать контракт примерно на $ 15 млн в год, чтобы сохранить игрока в составе.
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