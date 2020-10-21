Два ведущих ролевика «Лейкерс» приняли решение по контрактам на следующий сезон

Центровой Джавэйл Макги и атакующий защитник Эйвери Брэдли активируют опции в своих контрактах с «Лос-Анджелес Лейкерс» на следующий сезон, сообщает CB Sports.



Брэдли и Макги считают, что не смогут рассчитывать на повышение зарплаты в другом клубе при выходе на рынок свободных агентов. Активация опции игрока в следующем сезоне обеспечит Брэдли $ 5 млн, а Макги — $ 4,2 млн. Другие ролевики «Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Рэджон Рондо, как ожидается, откажутся от опции в надежде получить повышение зарплаты.

Брэдли решил не принимать участие в рестарте сезона НБА, но играл важную роль в регулярном чемпионате и получил от «Лейкерс» чемпионский перстень. Макги стал чемпионом НБА третий раз за карьеру. До «Лейкерс» он выиграл два титула в составе «Голден Стэйт Уорриорз».