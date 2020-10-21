Смит: «Милуоки» потеряет Янниса Адетокунбо

Известный спортивный аналитик Стивен Эй Смит поделился мнением о ситуации с лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо, который может покинуть команду. «Милуоки» вышел в минувшем сезоне в плей-офф НБА, где во втором раунде уступил «Майами Хит».
«Когда я думаю о «Милуоки Бакс», думаю о Крисе Миддлтоне, который является третьей опцией, а не второй. Несмотря на то, что в одном матче плей-офф без Янниса он показал себя, это не тот парень. Миддлтон — хороший игрок, но не лидер. Эрик Бледсоу? Не говорите мне о нём и о том, как он выступает в постсезоне. Независимо от того, что он делает в регулярном чемпионате, чего-то явно не хватает в плей-офф. Брук Лопес и Джордж Хилл — хорошие игроки, но они проваливаются в решающих матчах под давлением. «Милуоки» нужно усиление состава. Думаю, что сделать это будет сложно. И сейчас «Милуоки» столкнулся с проблемоей. Думаю, что они потеряют Янниса Адетокунбо. Но можно ли его в этом винить? Нет», — приводит слова Смита EssentiallySports.
Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Сообщалось, что среди команд, претендующих на Янниса, фигурируют «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».
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