Стив Керр рассказал, как тяжело было быть одноклубником Майкла Джордана

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился воспоминаниями о совместной игре с Майклом Джорданом Они вместе выступали за «Чикаго Буллз» и помогли команде трижды подряд выиграть чемпионский титул в НБА.
«У нас взаимоуважение. Мы не находимся в постоянном контакте, но видимся один – два раза в год на игре в Шарлотт или во время уик-энда «Всех звёзд», на турнире по гольфу. Мы сталкиваемся, потому что у нас одинаковые маршруты. И всегда приятно повидаться.
Всегда здорово вспомнить былые времена, одноклубников. Хорошее время. Но быть одноклубниками с ним было сложно для всех. Наверное, лучшим моим решением было то, что я не позволял ему делать всякую дрянь в свой адрес. Я постоял за себя, за это он меня уважал. С тех пор у нас с ним были хорошие отношения», — приводит слова Керра EssentiallySports.
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